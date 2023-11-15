Кабинет эрготерапии оснастили современным оборудованием

15 ноября Глава Карелии посетил Городскую поликлинику № 2, где познакомился с работой отделения восстановительного лечения. В его структуре функционируют физиотерапевтическое отделение, лечебный бассейн, кабинеты подводного и ручного массажа, зал лечебной физкультуры, кабинеты механотерапии, психотерапевта, логопеда, иглорефексотерапии, процедурный кабинет, а также единственный в Карелии кабинет эрготерапии.

В этом году кабинет оснастили современным оборудованием. Как рассказала заведующая ОВЛ, врач медицинской реабилитации, невролог Ирина Дмитриева, здесь проходят реабилитацию пациенты с травмами позвоночника, с повреждением спинного мозга, перенёсшие инсульт с явлением гемипареза, с травмами периферических нервов, с травмами конечностей и т.д.

В кабинете организована «социальная квартира» для адаптации пациентов к жизни в домашних условиях, обучение элементам самообслуживания. Внедрены тесты для оценки двигательных нарушений у пациентов,

- подчеркнула Ирина Дмитриева.

По федеральной программе, направленной на развитие медицинской реабилитации, инициированной Президентом России В.В.Путиным, в поликлинику приобретено 39 единиц медицинского оборудования, в том числе с биологической обратной связью. Например, экзоскелет, локомоты, интерактивная система виртуальной реальности Nirvana, которая оказывает терапевтическое лечение для пациентов с когнитивным дефицитом и дефицитом моторики как нижних, так и верхних конечностей и другое.

По этой же программе в 2023 году оснащается Госпиталь для ветеранов войн, Городская поликлиника №2 и Сегежская ЦРБ. На эти цели выделено 223 млн рублей, почти на 100 млн рублей больше, чем в 2022 году.

Артур Парфенчиков высоко оценил уровень установленного в поликлинике оборудования и отметил, что такие поставки запланированы и в районы республики.

Это современное оборудование для помощи нашим медикам в восстановлении здоровья больных. Не только медработник помогает человеку, но и аппараты. Работает целая система: есть подготовительный этап перед использованием тренажера, и непосредственно занятия. Это действительно уникальное оборудование, позволяющее восстановиться пациенту. Программа поставки оборудования будет продолжена и в районах,

- отметил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии также посетил Городскую детскую поликлинику № 1 на ул. Еремеева, где осмотрел кабинеты и коридоры, отремонтированные, в том числе на средства нацпроекта «Здравоохранение». Рядом с поликлиникой приведена в порядок и дворовая территория.

Главный врач поликлиники Надежда Дрейзис рассказала о решении кадрового вопроса, отметив большую совместную работу Правительства Карелии и Министерства здравоохранения.

Сегодня все ставки педиатров заняты, нужны несколько медсестёр, лаборант и врач-эндокринолог. Мы обучаем 25 целевиков. На месте не стоим, развиваемся на благо наших маленьких пациентов и сохранения их здоровья,

- сказала Надежда Дрейзис.

Фото: https://gov.karelia.ru