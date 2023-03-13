Гигантские сосульки выросли на крышах домов в карельском селе

Весенняя погода благоприятствует быстрому росту сосулек. В селе Крошнозеро с крыш домов №9 и 10 на улице Заводской свисли льдины, достойные Книги рекордов Гиннесса. Размер и вес ледовых образований с каждым днем увеличивался. Через несколько дней они могли бы достигнуть земли.

Жильцы этих домов по понятным причинам сезонной достопримечательности совсем не рады. Скапливающийся на крышах домов снег становится причиной несчастных случаев и повреждение кровельных конструкций.

—- Я несколько раз прогоняла игравших детей от опасного места – ледяная глыба в любой момент могла обрушиться, — говорит местная жительница.

Жильцы обратились в управляющую компанию с просьбой удалить опасную наледь.

Представители ООО «Вега-союз» отреагировали на жалобу крошнозерцев очень быстро: в этот же день была отправлена бригада работников.

— К нам как поступает заявка, мы сразу выезжаем на место, — заверил рабочий.

МЧС России предупреждает, что, если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места. Будьте внимательны. // Фото: Алина Гапеева