Молодая врач-хирург умерла в Карелии

Ушла из жизни врач-хирург поликлинического отделения Сортавальской ЦРБ Юлия Новожилова. Ее не стало 11 марта. Об этом сообщается в паблике больницы.

Юлия Новожилова окончила в 2000 году Петрозаводский госуниверситет по специальности «Лечебное дело». Свою трудовую деятельность начала в больнице Сортавалы, которой посвятила более 20 лет.

«Юлия Алексеевна всегда пользовалась заслуженным, искренним уважением среди коллег и пациентов. Хирургия - это всегда ответственность. Глубокие знания и профессиональный опыт Юлии Новожиловой определяли желание многих пациентов обратиться за помощью именно к ней. Прекрасный, внимательный специалист, она всегда находила нужные слова и до последнего была готова помочь каждому пациенту»,

- говорится в публикации.

Прощание с медиком пройдет 14 марта с 13 до 14 часов в муниципальном траурном зале Сортавалы. // Фото: unsplash.com, vk.com/sortavalskaya_crb