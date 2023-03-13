Сколько жители Карелии задолжали банкам?

По заказу агентства РИА Новости специалисты РИА Рейтинг проанализировали уровень закредитованности населения по состоянию на начало 2023 года разных регионах страны.

Согласно исследованию, средний уровень закредитованности россиян составляет 54 процента. Это ниже, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 55,6 процента.

Больше всего банкам задолжали жители Калмыкии (108,8 процента) и Тувы (98,6 процента). Максимально свободны от долговых обязательств в Ингушетии и Дагестане, где уровень закредитованности составляет соответственно 12,2 и 24,3 процента.

По информации Центробанка на 1 февраля 2023 года, объем задолженности по кредитам населения перед банками за последние 12 месяцев вырос на 9 процентов и добрался до отметки в 27,6 триллиона рублей. Для сравнения, в 2021 году долг россиян перед банковскими структурами составлял около 20 триллионов рублей, а в 2019 году только приближался к отметке в 15 триллионов рублей.

Получается, всего за несколько лет население страны увеличило свои долговые обязательства перед банками на 84 процента!

По оценкам экспертов, в среднем долг экономически активного россиянина за последний год увеличился на 31,2 тысячи рублей и составил 361 тысячу рублей.

Почему на фоне серьезного увеличения долговых обязательств, уровень закредитованности населения пусть незначительно, но снизился? Дело в том, что уровень закредитованности рассчитывается как соотношение долга к заработной плате. А средняя номинальная зарплата за последний год выросла на 13 процентов, то есть больше, чем задолженность. Это обстоятельство и повлияло на статистические показатели, показав небольшое снижение уровня закредитованности граждан.

Согласно исследованию, соотношение долга и зарплаты на уровне менее 40 процентов наблюдается только в семи регионах страны. В 70 регионах уровень закредитованности населения значительно выше.

Если говорить о среднем размере долга в разрезе регионов, то в 55 субъектах РФ долговые обязательства перед банками в расчете на экономически активного россиянина варьируются от 200 до 400 тысяч рублей. Ситуация, когда средний долг превысил 400 тысяч рублей, наблюдается в 24 регионах России. Только в 6 субъектах РФ средний долг составляет менее 200 тысяч рублей.

В лидерах по объему средней задолженности на одного экономически активного человека Ямало-Ненецкий автономный округ, где этот показатель составил 675 тысяч рублей.

За ним следуют Ханты-Мансийский округ (639 тысяч рублей), Якутия (608 тысяч рублей), Московская область (540 тысяч рублей) и Магаданская область (тоже 540 тысяч рублей). Вот, оказывается, что объединяет Московскую и Магаданскую область, - одинаковая сумма среднего банковского долга экономически активного гражданина.

Высокие долговые обязательства в диапазоне от 490 до 540 тысячи рублей зафиксированы также в Тюменской области, Республике Тыва, Чукотском автономном округе, Сахалинской области и Санкт-Петербурге. Москва с объемом задолженности на одного человека в 464 тысячи рублей заняла двенадцатое место.

Самые низкие показатели зафиксированы в Ингушетии (около 42 тысяч рублей на экономически активного жителя региона), Чечне (86 тысяч рублей) и Дагестане (90 тысяч рублей).

Рост задолженности населения перед банками зафиксирован во всех без исключения регионах.

Максимально долги в расчете на одного человека выросли за год в Республике Тыва (на 86 тысяч рублей), в Якутии (на 80 тысяч рублей), в Тюменской области (на 65 тысяч рублей), в Краснодарском крае (на 53 тысячи рублей) и в Амурской области (на 51 тысячу рублей).

На 40 тысяч рублей в расчете на одного экономически активного россиянина задолженность увеличилась в 16 субъектах Российской Федерации. Согласно оценке экспертов, быстрее других долги росли в тех регионах, где они и без того отличались высокими показателями.

Минимальный прирост кредитной задолженности в расчете на одного человека исследователи зафиксировали в Республике Ингушетия (менее 5 тысяч рублей), в Чеченской Республике (10,7 тысячи рублей) и в Ивановской области (11,3 тысячи рублей).

В процентном отношении прирост задолженности более чем на 15 процентов отмечен в шести регионах. Наибольший рост — почти на 20 процентов зафиксирован в Севастополе. В Москве за последний год задолженность выросла на 11,4 процента, а в Санкт-Петербурге — на 9,4 процента.

Карелия в общем рейтинге регионов по кредитным обязательствам населения занимает 59 место. Это лучше показателей 2022 года, когда наша республика занимала 63 место.

На начало 2023 года уровень долговых обязательств жителей Карелии составлял 67,2 процента (годом ранее 70,5 процента).

Это выше средних показателей по стране (55,6 процента). Если сравнивать с нашими соседями, то картина получается следующая: Мурманская область (46,4 процента), Санкт-Петербург (56 процентов), Новгородская область (60 процентов), Вологодская область (60,7 процента), Псковская область (65,9 процента), Ленинградская область (68,3 процента). Другими словами, среди соседей по уровню закредитованности Карелию опережает только Ленобласть.

Средняя задолженность в расчете на одного экономически активного жителя Карелии составляет 389,3 тысячи рублей. Этот показатель за последний год вырос. На начало 2022 года он составлял 362,7 тысячи рублей.

В данном случае Карелия вписывается в средние показатели по стране. В регионах Северо-Запада России кредитные обязательства в расчете на одного человека выше средних по стране зафиксированы в Мурманской области (420,6 тысячи рублей), Ленинградской области (418,6 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (494,2 тысячи рублей). В Новгородской, Вологодской и Псковской областях эти показатели значительно ниже, чем в Карелии.

За последний год средний долг перед банками в расчете на экономически активного человека в Карелии вырос на 24,9 тысячи рублей (годом ранее рост составил 58,9 тысячи рублей).

Для сравнения, в Псковской области этот показатель увеличился на 14,3 тысячи рублей, в Новгородской области — на 15,7 тысячи рублей, в Вологодской области — на 17 тысяч рублей, в Мурманской области — на 23,5 тысячи рублей, в Ленинградской области — на 37 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — на 42,4 тысячи рублей.

Если говорить о тенденциях на ближайшее будущее, то эксперты ожидают замедления темпов кредитования. Однако, по их мнению, в этом году они могут опередить рост зарплат. Согласно предварительным прогнозам, прирост кредитования составит около 15 процентов, а средняя зарплата может вырасти на 10 процентов. В итоге соотношение задолженности и зарплаты может увеличится на 2-4 процента и скатиться к уровню конца 2021 года.