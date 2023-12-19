Гибель водителя лесовоза расследует Госинспекция труда Карелии

Страшную аварию на трассе «Кола» в Сегежском районе расследует Государственная инспекция труда Карелии. Погибший водитель грузовика работал в филиале Сегежского ЦБК, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, авария случилась 16 декабря, когда 29-летний водитель самосвала SHACMAN пошел на обгон. На встречной полосе он увидел автомобиль, попытался вернуться на свою, но врезался в Chevrolet Niva с прицепом.

Внедорожник съехал в кювет и перевернулся, а самосвал влетел в лесовоз Volvo с полуприцепом. После этого Volvo тоже попал в кювет, 39-летний водитель погиб. // фото: прокуратура Карелии