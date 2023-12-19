Серьезный пожар случился ранним утром на Старой Кукковке

Ранним утром 19 декабря жилой дом вспыхнул на улице Глинки в Петрозаводске. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 08:27, сообщил близкий к МЧС источник.

Когда прибыли первые пожарные расчеты, огнем полностью была охвачена веранда, пламя перекинулось на крышу. Пожар присвоили повышенную категорию сложности.

На место происшествия по тревоге выехали дополнительные расчеты петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона. В общей сложности для ликвидации пожара привлекли порядка 30 спасателей.

Общими усилиями возгорание ликвидировали, но дом сильно пострадал. До прибытия пожарных расчетов хозяйка успела покинуть горящее строение.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты, которым предстоит установить причину этого серьезного пожара. // фото: Владимир Шмелев