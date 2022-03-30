ГИБДД заявила о росте количества аварий с детьми в Петрозаводске

В Петрозаводске отмечен рост количества дорожных аварий с несовершеннолетними, заявили в городской Госавтоинспекции.

С начала года в карельской столице зафиксировано шесть ДТП с участием детей, в пяти случаях – дети были пешеходами. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года наблюдается рост на 50%. В ведомстве добавили, что в четырех случаях маленькие пешеходы стали участниками аварий по своей вине.

Дорожное ведомство сделало подбору видео с камер уличного наблюдения, на которых запечатлены аварии с участием детей. ГИБДД попросила родителей проговорить c детьми места для перехода и алгоритм перехода дороги. (фото скриншот видео)