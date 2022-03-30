Полиция заинтересовалась мужчиной с несколькими мобильными телефонами

Внимание патрульных привлек подозрительный мужчина, который стоял у подъезда жилого дома в Петрозаводске и перебирал в руках мобильные телефоны.

Сотрудники патрульно-постовой службы проверили гаджеты. Одно из устройств было запаролено, а горожанин назвать код не смог. В итоге мужчину отвезли в отделение, где он признался, что украл мобильный, рассказали в пресс-центре МВД.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. (фото pixabay.com, fsHH)