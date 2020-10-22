ГИБДД в Петрозаводске продолжает операцию "Такси"

Сегодня сотрудниками ГИБДД пресечен факт нелегальной перевозки пассажиров легковым такси, сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».

По признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 14.1 КоАП РФ сотрудниками налоговой инспекции составлен протокол об административном нарушении за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Кроме этого, водитель осуществлял перевозку пассажиров на транспортном средстве с техническими неисправностями.

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12. 5 КоАП РФ.

Фото из группы Госавтоинспекция Петрозаводска