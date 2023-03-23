ГИБДД установила водителя, который едва не снес пешеходов на Невского

Нарушителя, который проехал перекресток на красный сигнал светофора и едва не сшиб людей на пешеходном переходе на проспекте Невского, удалось установить.

По сведениям городской Госавтоинспекции, за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» находился 32-летний петрозаводчанин.

22 марта в отношении него вынесли административное правонарушение. За проезд на запрещающий сигнал светофора нарушителю грозит штраф в размере 1000 рублей.

Инцидент случился вечером 20 марта. Опасный момент попал на видео. // фото скриншот