23 марта 2023, 11:12
ГИБДД установила водителя, который едва не снес пешеходов на Невского
32-летнему нарушителю грозит штраф
Нарушителя, который проехал перекресток на красный сигнал светофора и едва не сшиб людей на пешеходном переходе на проспекте Невского, удалось установить.
По сведениям городской Госавтоинспекции, за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» находился 32-летний петрозаводчанин.
22 марта в отношении него вынесли административное правонарушение. За проезд на запрещающий сигнал светофора нарушителю грозит штраф в размере 1000 рублей.
Инцидент случился вечером 20 марта. Опасный момент попал на видео. // фото скриншот