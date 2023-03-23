Мужчина не стал мириться с экс-подругой, в отместку она его обокрала

Житель Кеми сообщил в полицию о пропаже 11 тысяч рублей и радиоприемника. Также он поделился своими подозрениями.

Накануне к нему приезжала бывшая сожительница. 62-летняя женщина в беседе с полицейскими рассказала, что хотела помириться с экс-возлюбленным, но он пустил ее переночевать.

Женщина попросила у него денег на такси и запомнила, где он хранит сбережения. Утром гостья исчезла, с ней деньги и радиотехника. Деньги она успела потратить на закуску и выпивку. По факту кражи завели уголовное дело. // фото: unsplash.com