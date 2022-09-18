ГИБДД скрытно наблюдала за автобусами, а потом остановила нарушителя

Автобусы взяли под наблюдение. В рамках мероприятия «Безопасный автобус» инспекторы ГИБДД на автомобиле без опозновательной окраски контролируют соблюдение ПДД водителями автобусов. Скрытые экипажи несут дежурство на аварийных участках, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Водителя, разговаривавшего по телефону во время движения, остановили в Сегежском районе. Нарушителем оказался 53-летний мужчина, сообщили в региональном ведомстве.

«Разговоры по телефону, написание сообщений, использование других сервисов мобильных гаджетов за рулем, отвлекают водителя, а потеря контроля на дороге может привести к аварийной ситуации», - напомнили в ГИБДД РК.

В Карелии в этом году произошло одиннадцать ДТП с участием пассажирских автобусов, 24 человека получили различные травмы. (фото ГИБДД РК)