Магнитная буря уничтожила десятки спутников Илона Маска

Вспышка на Солнце вывела из строя 38 спутников, которые были запущены компаний американского предпринимателя Илона Маска SpaceX. По информации портала 47news, спутники были уничтожены в начале февраля, но об аварии стало известно лишь сейчас.

Частицы корональной массы достигли нашей планеты, нагрели верхние слои атмосферы, на высоте 210 км на 60 процентов повысилась плотность воздуха.

Эксперты рассчитывали, что спутники сети Starlink поднимутся на несколько сотен километров выше, но этого не произошло из-за атмосферного сопротивления. В итоге аппараты спустились ниже и сгорели в нижних слоях атмосферы. (фото unsplash.com, SpaceX)