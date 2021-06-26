ГИБДД проверит, как водители в Петрозаводске перевозят детей

Массовые проверки водителей пройдут 27 июня в Петрозаводске. ГИБДД проверит, как автомобилисты перевозят детей. Ведомство анонсировало рейд «Юный пассажир».

Инспекторы также проведут с водителями разъяснительную работу об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств для маленьких пассажиров.

ГИБДД напомнила, что детей до семи лет разрешено перевозить в легковом автомобиле с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

«Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств»,

- комментирует дорожное ведомство.



Водителей, которые перевозят детей без детских удерживающих устройств, привлекут к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф - 3000 рублей. (фото Госавтоинспекция)