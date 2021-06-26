26 июня 2021, 12:25
Автоклуб 10 RUS

Более 300 водителей за 5 месяцев попались в нетрезвом виде ГИБДД

В дорожной полиции напомнили об ответственности за нетрезвое вождение

Нетрезвых водителей продолжают отлавливать на дорогах региона. За пять месяцев Госавтоинспекция Петрозаводска отстранила от управления более 300 водителей в состоянии опьянения.

За нетрезвое вождение предусмотрена ответственность - штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.

За повторное управление в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность, предупредили в дорожной полиции. (фото источника)

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Метки: 
ГИБДД
нетрезвый водитель
новости Карелии