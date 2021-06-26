Более 300 водителей за 5 месяцев попались в нетрезвом виде ГИБДД

Нетрезвых водителей продолжают отлавливать на дорогах региона. За пять месяцев Госавтоинспекция Петрозаводска отстранила от управления более 300 водителей в состоянии опьянения.



За нетрезвое вождение предусмотрена ответственность - штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.

За повторное управление в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность, предупредили в дорожной полиции. (фото источника)