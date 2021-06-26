26 июня 2021, 12:25
Более 300 водителей за 5 месяцев попались в нетрезвом виде ГИБДД
В дорожной полиции напомнили об ответственности за нетрезвое вождение
Нетрезвых водителей продолжают отлавливать на дорогах региона. За пять месяцев Госавтоинспекция Петрозаводска отстранила от управления более 300 водителей в состоянии опьянения.
За нетрезвое вождение предусмотрена ответственность - штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет.
За повторное управление в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность, предупредили в дорожной полиции. (фото источника)