Около трех миллиардов рублей потратят на ремонт трассы в Карелии

Капитальный ремонт одного из самых проблемных участков дороги А-137 – первые 25 километров от трассы «Кола» на Костомукшу – начнется в этом году. Об этом в соцсети сообщил губернатор. Проект готов, конкурс по выбору подрядчик позади. Ремонтировать дорогу будет компания ВАД. Планируется, что госконтракт подпишут в первой половине июля. Пока документы находятся на согласовании в ФАС России.

Дорожники усилят основание дороги, восстановят водоотводы, уложат новый асфальт, заменят дорожные знаки, ограждения. По словам главы региона, стоимость работ – 2,8 млрд рублей.

В 2019 году дорога «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой была передана в федеральную собственность. По информации Упрдор «Кола», привести ее в порядок планируют до 2025 года. (фото vk.com)