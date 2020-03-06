06 марта 2020, 18:52
Общество

ГИБДД попросила водителей не садиться пьяными за руль в праздники

В республике будут активно ловить нетрезвых автомобилистов

В праздничные дни марта в Карелии пройдут мероприятия по проверке водителей на трезвость. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

Если вы водитель, и вам предстоит управлять автомобилем, не позволяйте себе даже самую малую дозу алкоголя - вас поймут и с уважением отнесутся к вашему категоричному отказу,

- отметили в Госавтоинспекции.

Инспекторы напомнили, что праздник 8 марта не является оправданием управления транспортом в состоянии опьянения и призвали уважать себя и других участников движения.

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