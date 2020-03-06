В Сортавала прошла детская зимняя олимпиада

Первый весенний воскресный день начался в городе Сортавала с веселого семейного физкультурного мероприятия — II Детской Олимпиады "Маленький Чемпион". Празднично украшенный зал ФОКа г. Сортавала радостно распахнул свои двери в мир физкультуры и спорта для более чем 100 сортавальских семей с малышами от 6 месяцев до 5 лет.

Мероприятие проводилось с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Это первое мероприятие в рамках нового гранта, полученного АНО ЦОМ «Поколение Будущего» в 2020 году.

Главные организаторы мероприятия - Детское спортивное движение "Маленький Чемпион" (АНО Центр организации мероприятий "Поколение Будущего"), совместно с инициативной группой родителей г. Сортавала при содействии ФОКа г. Сортавала и Администрации Сортавальского муниципального района - в этот раз внесли изменения в состав традиционных дисциплин Олимпиады и подготовили для юных спортсменов уже 3 вида соревнований:

- «МАРАФОН ПОЛЗУНКОВ» - соревнование по ползанию на скорость для детей от 6 до 13 месяцев включительно.

- «ЗАБЕГ ХОДУНКОВ» - соревнование по ходьбе/бегу на скорость для детей от 10 месяцев до 2 лет 11 месяцев включительно.

- «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» - соревнования по преодолению препятствий для детей от 3 до 5 лет включительно.

Маленькие жители Сортавала, первыми из всех городов - участников Детского спортивного движения «Маленький чемпион», получили возможность опробовать новую дисциплину Детской Олимпиады - «Полоса препятствий». Соревнование прошло азартно и динамично, вызвав радость и восторг участников.

Несомненным фаворитом у зрителей любой Детской олимпиады «Маленький чемпион» всегда становится «Марафон ползунков», так было и в этот раз. Невозможно без улыбки и умиления следить за спортивными стараниями в преодолении пятиметровой дистанции самых маленьких участников. А изобретательностью родителей в использовании средств привлечения к финишу юных спортсменов можно только восхищаться.

«Забег ходунков» - стал самой массовой дисциплиной Олимпиады. Малыши, подбадриваемые родителями и зрителями, уверенно и быстро, как настоящие спортсмены, пробегали регламентированную дистанцию 7 метров. Многие малыши даже не хотели уходить с дорожки, желая повторить свой забег.

Все победители получили заслуженные награды: медали, кубки, грамоты и призы, предоставленные многочисленными Партнерами и Спонсорами мероприятия. А каждый маленький участник Детской Олимпиады получил диплом, небольшой подарок и любимый многими детьми воздушный шарик.

В рамках Детской Олимпиады прошел веселый КОНКУРС КОСТЮМОВ. Его участники стали ярким украшением спортивного праздника, а самые творческие семейные команды и маленькие костюмированные участники были отмечены жюри и получили призы за свою креативность.



Спортивный праздник получился веселым, ярким и шумным. Разноцветные воздушные шары, выступление творческих коллективов, веселая музыка, задорная ведущая и конечно очаровательный большой Белый мишка (сюрприз, специально привезенный из Петрозаводска для сортавальских ребятишек) зарядили позитивом и энергией участников и зрителей мероприятия. А маленькие спортсмены получили возможность не только посоревноваться и получить первую в своей жизни настоящую медаль, но и провести время вместе со своей семьей с пользой для здоровья!