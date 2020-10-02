02 октября 2020, 09:44
Общество

ГИБДД обратилась к жителям Петрозаводска из-за тумана

Туман вносит серьезные коррективы в дорожное движение в карельской столице

Сильный туман, накрывший утром Петрозаводск, осложнил дорожное движение в городе. Видимость на дорогах заметно ограничена. Не остались в стороне и сотрудники ГИБДД.

В Госавтоинспекции призвали пешеходов быть предельно внимательными, выходя из дома.

Также инспекторы просят водителей выбирать только безопасную скорость движения, которая позволит контролировать обстановку и предпринять необходимые меры в случае возникновения опасности.

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