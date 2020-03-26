ГИБДД два дня будет ловить нетрезвых водителей в Петрозаводске

Очередные рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Петрозаводске 27 и 29 марта. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В ГИБДД напомнили, что за пьяную езду предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции призвали автомобилистов ответственно относиться к управлению транспортом и не садиться за руль пьяными.