Газопровод в Петрозаводске чуть не взлетел на воздух вместе с рабочими

Утром на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что на перекрестке улиц Мурманской и Шотмана обнаружен взрывоопасный предмет. Это было ровно 20 лет назад. Предмет нашли рабочие, которые копали котлован для ремонта газопровода. На место срочно выехали сотрудники подразделения разминирования и взрывных работ. Место котлована было оцеплено. Находку оценили эксперты. Это оказалась 82-миллиметровая минометная мина и 45-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Опасные предметы подняли и на специальной технике вывезли за город, а затем взорвали. По словам взрывателей, такие находки были не редки. Эти снаряды представляли серьезную опасность, так как радиус поражения – более ста метров.

Национальная библиотека Карелии получила подарок от Владимира Путина – первый том большой российской энциклопедии. Несмотря на высокий статус дарителя, а возможно, как раз именно поэтому, это был не эксклюзивный презент. Такие же подарки получили все библиотеки страны.

Национальная библиотека республики также была уполномочена передать региональным библиотекам 200 экземпляров этого уникального издания.

«Желающие иметь издание в домашних библиотеках могут подписаться на него по каталогу подписки на почте. Или приобрести через сеть книжных магазинов. Стоимость одного тома примерно составляет 1 тысячу рублей»,

- дополнила Ирина Стародубцева, руководитель пресс-службы НБ РК.

Первый том энциклопедии с названием «Россия» был посвящен исключительно нашей стране – ее истории, политической структуре, природным и климатическим особенностям. Отдельный раздел рассказывал о субъектах Российской Федерации. Энциклопедию составили из 30 томов и заверили, что все последующие тома будут построены по принципу Большой Советской энциклопедии. Новое издание и появилось благодаря тому, что предыдущий справочник устарел. Его последний том был издан за 26 лет до выпуска новой энциклопедии. Ведущим ученым понадобилось более десяти лет, чтобы подготовить обновленный вариант.

Книга богато иллюстрирована, отмечали читатели. Карты и схемы, рисунки и таблицы отлично дополняли тексты. Изначально планировалась выйти в 12-томном издании, однако позже их количество увеличили до 19, а в конце концов издание вышло в 36 книгах.

В середине сентября в Карелии ожидался ставший традиционным фестиваль «Carelian Faces». Впервые он прошел в Петрозаводске в 2003 году, и организаторы считали, что ничто не помешает ему стать ежегодным. В 2005 году на фестиваль пригласили группы из Финляндии, Скандинавии, Южной Америки и Африки. Местные начинающие музыканты тоже получили возможность выступить на сцене.

Организатор фестиваля с финской стороны Берье Маттссон – сам швед по национальности, живущий в Финляндии. С какими трудностями сталкивается человек в чужой стране, он хорошо знал на личном опыте. Своим фестивалем Берье говорил «Нет!» расизму – семь лет в Финляндии и третий год в Карелии: «Своей культурной деятельностью мы стараемся разбивать различные границы. Как географические – такие, как например, между Карелией и Финляндией, так и границы между разными нациями, этносами и культурами».

На фестиваль пригласили музыкантов из Африки, Колумбии, Бразилии и Финляндии, Норвегии и Швеции. Нашим исполнителям наверняка было приятно засветиться на сцене в таком обществе. Конечно, это были и монстры карельского рока – «Мюллярит» и «Револьвер», но и менее известные коллективы. В 2005 году фестиваль «Carelian Faces» решено было провести на нескольких площадках города. Петрозаводчане смогли познакомиться не только с музыкой, но и с танцевальной и визуальной культурой других стран.

Первым проектом фестиваля стала выставка «Африка рядом» в центре «Vыход». На этом континенте, по мнению Берье Маттссона, проживало много талантливых художников и фотографов. Но, к сожалению, творить им приходилось в нищете. О возможности выставить свои работы они могли только мечтать. Благодаря общественной организации «Этнокульт» картины африканских художников стало можно увидеть в интернете. «Мы создаем виртуальную галерею картин, - сказал Берье. – Каждый может найти и купить ее себе. А какой-то африканский художник получит, возможно, впервые, деньги за свое творчество». Работы были выставлены в европейских странах в 2005 году, но их первыми зрителями стали жители Петрозаводска.

Таким было 10 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.