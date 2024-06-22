В Карелии копали огород, а нашли останки тел и оружие времен войны

Утром в местечко Деревянное, что под Петрозаводском, ровно двадцать лет назад прибыли группа разминирования столичной службы спасения, а также милиционеры из Прионежья. Жители дома №48 по улице Пионерской, копая огород и сажая картошку, обнаружили останки солдат и оружие времен Второй мировой войны. Картошку они сажали не у дома, а на дальнем огороде. Копнули – а там граната. Утверждали, что все бы оставили, как было. Но в гостях у них в том момент находился 16-летний внук Андрей. К бабушке Лилии Митруковой он приехал из Петрозаводска на каникулы.

«Мы пошли с другом туда вечером, раскопали это все. Нашли кость. Патроны нашли, противогаз. Пошли домой, бабушке сказали. Она позвонила – приехала милиция. Стояли тут часа 2-3, ждали. Потом они уехали, поставили участкового, чтобы он охранял это все. Потом приехали МЧС и Прионежская милиция. Стали раскапывать – нашли останки. Два черепа, костей много было. Три кулона, две гранаты еще, патроны», - рассказывал Андрей Митруков.

Когда журналистка спросила его, не страшно ли было юношам копаться в огороде, в котором найдена граната, ведь по идее она могла и взорваться, Андрей ответил отрицательно: «Да не особо страшно. С другом было веселее идти». Группа разминирования прибыла на огород утром на следующий день. Две гранаты и патроны с места происшествия увезли, взорвать их обещали в специальном месте в ближайшие дни. Кстати, специалисты сказали, что рвануть гранаты могли, а подростки легко отделались.

В июне 1944 года именно в этих местах в Уйской губе высадился десант Онежской флотилии, чтобы освободить Петрозаводск. В 2004 году у нас отмечали 60-летие тех событий. В этом году – уже 80-летний юбилей.

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Исполнилось 70 лет петрозаводскому авиапредприятию. В 1934 году в Карелии было создано авиазвено, пилоты которого следили за состоянием лесов, выполняли пассажирские и санитарные рейсы. Даже опрыскивали поля специальным составом против вредителей. В девяностые предприятие переживало не лучшие времена, в начале нулевых оно было на грани банкротства. На его базе думали создать частную авиакомпанию. Впрочем, его удалось сохранить, и оно стало называться «Северо-Западная авиабаза».

Летом у пилотов работы было невпроворот. Борьба с лесными пожарами – прежде всего. Кроме этого – регулярные рейсы на Кижи и Валаам, вылеты со специалистами МЧС, работа с туристами (зарабатывать деньги тоже как-то было нужно), доставка в медицинские клиники пострадавших. «Недавно в Москву летали, был серьезный ожоговый больной из Костомушки. До этого тоже везли в Москву, но и в Санкт-Петербург возили. То есть, когда сложные операции, которые здесь не могут сделать, мы выполняем рейсы», - рассказал Владимир Иванов, командир летного отряда.

Авиапредприятие тогда располагало пятью вертолетами МИ-8, самолетами АН-2. Эти самолеты работали в Карелии с 1952 года, и держались в строю. На вертолете повышенной комфортности с надписью «Карелия» на борту летали Патриарх Алексий Второй, Юрий Лужков, Владимир Жириновский, другие важные персоны. Наши машины летали в Мурманской области, Коми, выполняли задания в Питере, в странах Африки, даже в Антарктиде и Арктике. Они имели допуск к международным полетам, и вполне могли совершать рейсы в города-побратимы – Умео (Швеция), Варкаус и Йоэнсуу (Финляндия), например. По словам Владимира Борисовича, аэропорт «Пески», где базировалось предприятие, можно превратить в удобные воздушные ворота Петрозаводска. При условии, если заручиться желанием властей помочь авиаторам. На базе авиапредприятия можно было организовать постоянное воздушное сообщение между Петрозаводском и районами Карелии, как это было в советские годы. Владимир Иванов считал, что власти должны помогать карельской авиации развиваться.

Таким было 22 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.