ГАЗель в Петрозаводске протаранила затормозившую у «зебры» легковушку

Днем 10 ноября фургон столкнулся с легковым автомобилем в Петрозаводске. Видео этой аварии опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Инцидент случился в 12:08 на пересечении улицы Шотмана и Первомайского проспекта. Его запечатлела камера видеонаблюдения «Ситилинк».

В кадре ГАЗель на скорости врезается в легковушку, которая затормозила перед пешеходным переходом. Оба автомобиля сильно помяты. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»