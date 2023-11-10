Женщина в Карелии хотела досадить соседке и регулярно обворовывала ее

Женщина в Суоярвском районе год не могла понять, куда пропадают вещи из ее квартиры. Она спрятала в цветочном горшке на кухне видеокамеру и сделала неприятное открытие, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

Оказалось, что деньги, золотые украшения, другие ценные вещи, а также предметы личной гигиены и продукты уносит 40-летняя соседка. Потерпевшая предъявила ей претензии, женщина призналась в краже.

Она ранее взяла из кармана висевшей на веранде куртки чужие ключи от квартиры и стала заходить, когда никого не было дома. Воровка сказала, что делала все это не для того, чтобы завладеть вещами. Она просто хотела досадить соседке.

Ценности женщина якобы собиралась вернуть. Их стоимость, кстати, составила 28 тысяч рублей. Часть похищенного, украденный ключ и 100 тысяч рублей обвиняемая отдала потерпевшей. Ее приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком один год. // фото: freepik.com