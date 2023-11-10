Петрозаводчан обманули при покупке квартир на Кукковке

39-летнего петрозаводчанина осудили за мошенничество с продажей квартир в строящемся доме на Балтийской.

Несколько лет назад мужчина руководил фирмой по покупке и продаже недвижимости. Он знал, что квартиры в доме на Кукковке были проданы по договорам долевого участия, но это не остановило его от заключения договоров предварительной купли-продажи этого жилья. Он получил деньги, а люди остались без квартир. Сколько человек пострадало от действий злоумышленника, не раскрывается. Потерпевшим был причинен ущерб на сумму более трех миллионов рублей, сообщили в прокуратуре. Мошенник раскаялся и возместил потерпевшим ущерб.

Суд назначил ему 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. // фото freepik.com