Баню в Костомукше тушили два пожарных расчета

Вчера вечером в 16 часов 33 минуты на пульт пожарно-спасательной служб Костомукши поступило сообщение. На шоссе Горняков горела частная баня.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были уже на месте происшествия. Однако к этому моменту в панельном строении огонь чувствовал себя полноправным хозяином, баню было уже не спасти.

По какой причине произошел пожар, теперь предстоит выяснить специалистам. Проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. // фото: wirestock/ freepik.com