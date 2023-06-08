08 июня 2023, 09:30
Газ взорвался в многоэтажке в российском городе
В МЧС сообщили об инциденте в квартире в Энгельсе
В городе Энгельс в Саратовской области произошел взрыв газа в квартире жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
По данным источника, инцидент случился утром 8 июня на десятом этаже панельного десятиэтажного дома. Никто не пострадал.
Как отметили спасатели, в результате взрыва оказались выбиты две оконные рамы. Возгорания не произошло, конструкции также не повреждены. // Фото: unsplash.com