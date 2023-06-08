Газ взорвался в многоэтажке в российском городе

В городе Энгельс в Саратовской области произошел взрыв газа в квартире жилого дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По данным источника, инцидент случился утром 8 июня на десятом этаже панельного десятиэтажного дома. Никто не пострадал.

Как отметили спасатели, в результате взрыва оказались выбиты две оконные рамы. Возгорания не произошло, конструкции также не повреждены. // Фото: unsplash.com