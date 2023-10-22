Гастроэнтеролог рассказала, какие продукты укрепят иммунитет осенью

Диетолог и гастроэнтеролог Эльвира Белева рассказала изданию «Известия», чем можно поддержать иммунитет осенью. Врач назвала топленое масло одним из самых действенных продуктов.

Она объяснила, что в процессе обработки из масла вытапливают все вредные вещества, остаются лишь полезные. В топленом масле содержатся витамины группы В, а также А, Е, D, РР.

Если нет противопоказаний, такой продут можно добавить в молоко, подогреть и выпить при простуде. Если положить еще немного соды, то мокрота будет отходить проще. // фото: Kartashova/ pixabay.com