03 августа 2025, 10:01
Гараж загорелся в Петрозаводске
Пожарных подняли по тревоге в карельской столице
Фото: unsplash / Quido Yansen
Вечером 2 августа в Петрозаводске произошел пожар на проспекте Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 19:11. На место выехали две единицы техники и семеро специалистов.
Горел гараж. Совместными усилиями пожарным удалось справиться с огнем. Причина ЧП выясняется. © «Петрозаводск говорит»