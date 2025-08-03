Гараж загорелся в Петрозаводске

Вечером 2 августа в Петрозаводске произошел пожар на проспекте Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 19:11. На место выехали две единицы техники и семеро специалистов.

Горел гараж. Совместными усилиями пожарным удалось справиться с огнем. Причина ЧП выясняется. © «Петрозаводск говорит»