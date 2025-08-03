03 августа 2025, 10:01
Происшествия

Гараж загорелся в Петрозаводске

Пожарных подняли по тревоге в карельской столице
Пламя пожара
Фото: unsplash / Quido Yansen

Вечером 2 августа в Петрозаводске произошел пожар на проспекте Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 19:11. На место выехали две единицы техники и семеро специалистов.

Горел гараж. Совместными усилиями пожарным удалось справиться с огнем. Причина ЧП выясняется. © «Петрозаводск говорит»

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