07 апреля 2020, 21:42
Россия

Галкин запустил сериал пародий «Советская эстрада о карантине»

В первых двух сериях российский телеведущий пародирует Михаила Жванецкого и Семена Альтова

Пародист Максим Галкин запустил в своем «Инстаграме» недельный ностальгический сериал «Советская эстрада о карантине».

«Сидя дома, представил себе, как бы наши любимые сатирики шутили о нынешней ситуации в советские времена»,

- написал российский телеведущий. В первом ролике он пародирует Жванецкого.  В синем костюме в клетку Галкин в манере, свойственной для Михаила Михайловича, читает монолог о карантине, о туалетной бумаге, паникерах, алкоголе, масках и других вещах.   

Во второй серий Галкин пародирует Семена Альтова. Телеведущий зачитал монолог о сидящей на карантине гражданке Сидоровой, подозрительно покашливающих соседях и заканчивающейся еде.   

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карантин
инстаграм
максим галкин
Эстрада
михаил жванецкий
Семен Альтов