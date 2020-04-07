Галкин запустил сериал пародий «Советская эстрада о карантине»

Пародист Максим Галкин запустил в своем «Инстаграме» недельный ностальгический сериал «Советская эстрада о карантине».

«Сидя дома, представил себе, как бы наши любимые сатирики шутили о нынешней ситуации в советские времена»,

- написал российский телеведущий. В первом ролике он пародирует Жванецкого. В синем костюме в клетку Галкин в манере, свойственной для Михаила Михайловича, читает монолог о карантине, о туалетной бумаге, паникерах, алкоголе, масках и других вещах.

Во второй серий Галкин пародирует Семена Альтова. Телеведущий зачитал монолог о сидящей на карантине гражданке Сидоровой, подозрительно покашливающих соседях и заканчивающейся еде.