07 апреля 2020, 21:42
Галкин запустил сериал пародий «Советская эстрада о карантине»
В первых двух сериях российский телеведущий пародирует Михаила Жванецкого и Семена Альтова
Пародист Максим Галкин запустил в своем «Инстаграме» недельный ностальгический сериал «Советская эстрада о карантине».
«Сидя дома, представил себе, как бы наши любимые сатирики шутили о нынешней ситуации в советские времена»,
- написал российский телеведущий. В первом ролике он пародирует Жванецкого. В синем костюме в клетку Галкин в манере, свойственной для Михаила Михайловича, читает монолог о карантине, о туалетной бумаге, паникерах, алкоголе, масках и других вещах.
Во второй серий Галкин пародирует Семена Альтова. Телеведущий зачитал монолог о сидящей на карантине гражданке Сидоровой, подозрительно покашливающих соседях и заканчивающейся еде.