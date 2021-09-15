Галина Ширшина обратилась к жителям Карелии

- Дорогие земляки!

Призываю вас проголосовать за Эмилию Слабунову и партию Яблоко!

В 2013 году Эмилию Слабунову сняли с выборов мэра Петрозаводска и она поддержала меня, Галину Ширшину, на выборах. Тогда пришли голосовать даже те, кто разочаровался в выборах. И тогда мы победили!

Нашей команде удалось снизить стоимость проезда на троллейбус до 10 рублей, на маршрутные автобусы до 8-15 рублей.

Мы отменили праздничные банкеты и «золотые парашюты» - огромные денежные выплаты чиновникам, в случае их увольнения. И многое другое. И могли сделать ещё больше.

Но губернатору Худилайнену и председателю Петросовета Боднарчуку в декабре 2015 года удалось отстранить мою команду от управления Петрозаводском.

В 2016 году я, Галина Ширшина, лично возглавила список Яблока на выборах в Петросовет, но тогда нас сняли с выборов.

Сейчас основная борьба в Карелии вновь разворачивается между партией Яблоко во главе с Эмилией Слабуновой и партией Единая Россия во главе с губернатором Артуром Парфенчиковым.

Дорогие друзья! Призываю всех кто меня знает и кто разделяет мои убеждения. Обязательно придите на выборы и проголосуйте за Эмилию Слабунову и партию «Яблоко»! Давайте все вместе вернём Петрозаводск и Карелию ее жителям!

Заказчик и изготовитель: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ №17» Слабунова Эмилия Эдгардовна, Республика Карелия, город Петрозаводск, ИНН 100112472075. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ №17» Слабуновой Эмилии Эдгардовны, дата изготовления 14.09.2021; дата публикации 15.09.2021, тираж 1 экз.