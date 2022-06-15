Футболисты из Петрозаводска одержали первую победу на Чемпионате СЗФО

Команда спортшколы № 7 из Петрозаводска одержала свою первую победу в рамках Чемпионата СЗФО. Соревнования мужских команд проходили на «Спартаке», сообщили в Минспорта РК.

Петрозаводские футболисты выиграли у команды «Электрон» из Великого Новгорода. Матч закончился со счетом 1:0.

При этом карельская команда имела игровое преимущество и по ходу игры создавала много опасных моментов около ворот соперника, однако большинство не смогла реализовать.

Капитан Георгий Сосно принес команде победу на 40 минуте матча. По ходу встречи вратарь Артема Пикин неоднократно спасал своих от голов соперников. // Фото: Федерация футбола Карелии