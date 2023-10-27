Фундамент на месте памятника двум мыслителям заменили

Скульптуру Карла Маркса и Фридриха Энгельса реставрирует питерская компания. Бронзовый памятник идеологам коммунизма очистят, нанесут патину, покроют воском.

Фундамент из бутовой кладки уже заменили на монолитный железобетонный для устойчивости, сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия.

Ведутся работы по устройству стилобата, будет восстановлен постамент из блоков малинового кварцита, возвращена скульптурная композиция, установлен бордюр по периметру цветника. Работы должны завершить до конца октября. // фото «Петрозаводск говорит»