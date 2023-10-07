07 октября 2023, 11:31
Известный памятник пропал в центре Петрозаводска
Бронзовую скульптуру Маркса и Энгельса увезли на манипуляторе
Памятник Марксу и Энгельсу увезли на манипуляторе в центре столицы Карелии. Горожан попросили не переживать из-за пропажи легендарной скульптуры. Бронзовую скульптуру отреставрируют и вернут на место. Об этом сегодня в соцсети сообщила временно исполняющая обязанности сити-менеджера Инна Колыхматова.
Контракт на ремонтно-реставрационные работы был заключен в конце сентября. 7 октября подрядчик демонтировал памятник с постамента.
Скульптуру очистят, нанесут патину, покроют защитным восковым слоем. Подрядчик заменит фундамент памятника и очистит блоки постамента из малинового кварцита.
Памятник вернут на место до конца года. // фото скриншот видео со страницы Инны Колыхматовой