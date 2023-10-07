Петрозаводчане пожаловались на темные дворы

О темных дворах рассказали в паблике «Подслушано в Птз». Проблемы с уличным освещением возникли на Древлянке и в Октябрьском районе на улице Калевалы.

«Рядом с МДОУ 112. Дворы Древлянки, темень, глаз выколоть можно. А ведь рядом еще и школа».

Судя по фото, территория садика освещена, в домах также горит свет, но дорожка вдоль жилых зданий и садика по какой-то причине не освещается.

«Почему так темно на ул. Калевалы?! Включите освещение!» - требуют горожане. // фото на главной «Петрозаводск говорит»/ в тексте VK-паблик «Подслушано в Птз»