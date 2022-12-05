ФСК Карелии подвел предварительные итоги года

Предварительные итоги деятельности Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) за 11 месяцев показали, что в 2022 году финансовая и гарантийная поддержка Фонда была наиболее востребована. Объем ее значительно увеличился по сравнению с предыдущими периодами деятельности Фонда.

Несмотря на отсутствие субсидий на микрофинансовую деятельность в 2021 г.- 2022 г., в текущем году предоставлено микрозаймов больше, чем в предыдущие периоды за счет качественного кредитного портфеля и своевременного исполнения обязательств субъектами МСП Республики Карелия по договорам микрозаймов.

В 2020 г. заключено 175 договоров на сумму 427 млн. руб. , в 2021 г. - 161 договор на сумму 326 млн. руб., за 11 месяцев 2022 г. - 212 договоров на сумму 452 млн. руб. На текущий момент разработано 15 программ льготного финансирования. Максимальная сумма микрозайма 5 млн. руб., срок - до 3 лет. Процентные ставки в зависимости от программы от 1% до 7,5% годовых.

В 2022г. разработаны новые программы финансирования – «ВЭД», «Дары Карелии», «Лизинг» и «Надежный партнер», что позволило субъектам МСП Республики Карелия воспользоваться льготной поддержкой на более привлекательных условиях.

За 11 месяцев 2022г. заключено максимальное количество договоров поручительств - 162 договора на сумму 1,5 млрд. руб., что позволило субъектам МСП Республики Карелия получить заемных средств в банках и ФРП РК на сумму 3,5 млрд. руб.

Для сравнения - в 2021 г. заключено 120 договоров на сумму 1 млрд. руб. Объем кредитования при гарантийной поддержке Фонда 3,1 млрд. руб.

Всего с 2009 г. заключено 906 договоров поручительств на сумму 6 млрд. руб., объем полученных кредитов и займов при поддержке Фонда составил 15,9 млрд. руб.

Фонд, как поручитель, несет субсидиарную ответственность перед финансовой организацией за исполнение заемщиком обязательств в размере до 70% от суммы кредита, займа, банковской гарантии, но не более 25 млн. рублей. Размер предельной суммы обязательств по договорам поручительств, которые могут одновременно действовать в отношении одного Заемщика - 60 млн. рублей.

Более подробная информация об условиях оказания государственной поддержки размещена на официальном сайте .

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