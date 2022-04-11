ФСБ по Карелии возбудила уголовное дело о финансировании терроризма

Фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма стал иностранец. Дело возбудила УФСБ по Карелии. В ведомстве сообщили, что иностранный гражданин, находясь в России, перечислял деньги подконтрольным участникам международной террористической организации, запрещенной на территории РФ, «Катиба Таухид валь-Джихад».

Кроме того иностранец в соцсетях знакомился с пользователями, которые интересовались радикальным направлением ислама, привлекал их к финансированию терроризма. Деньги поступали на его банковскую карту, а после мужчина перечислял средства на платежные реквизиты подконтрольным участникам запрещенной организации.

Фигурант уголовного дела находится под стражей. Следственные действия продолжаются. (фото russian.rt.com)