Пьяному водителю не дали въехать в Петрозаводск

Вечером в воскресенье, 10 апреля, на подъезде к Петрозаводску инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21140. Водитель имел признаки алкогольного опьянения, сообщает паблик полиции Прионежского района.

Инцидент произошел в 22:30. 27-летний мужчина, управлявший автомобилем, отказался пройти медосвидетельствование.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Машина была помещена на специализированную стоянку. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото полиции Прионежья