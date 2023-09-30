Француз сорвал джекпот в 130 миллионов евро

Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в европейской лотерее EuroMillions. Об этом говорится в сообщении на сайте лотереи.

Отмечается, что удача улыбнулась игроку из Франции 29 сентября. Этот выигрыш стал самым большим с начала года и вошел в десятку крупнейших за все время проведения EuroMillions.

Первый тираж лотереи EuroMillions был проведен в 2004 году. Сейчас в нее играют по всей Европе. // Фото: unsplash.com / Ibrahim Boran