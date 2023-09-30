30 сентября 2023, 16:45
Француз сорвал джекпот в 130 миллионов евро
Выигрыш игрока из Франции стал одним из самых крупных в истории европейской лотереи
Житель Франции выиграл 130 миллионов евро в европейской лотерее EuroMillions. Об этом говорится в сообщении на сайте лотереи.
Отмечается, что удача улыбнулась игроку из Франции 29 сентября. Этот выигрыш стал самым большим с начала года и вошел в десятку крупнейших за все время проведения EuroMillions.
Первый тираж лотереи EuroMillions был проведен в 2004 году. Сейчас в нее играют по всей Европе. // Фото: unsplash.com / Ibrahim Boran