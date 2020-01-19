Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов

В сети появилась фотография, на которой известная актриса Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без макияжа, сообщает издание «7 дней».

По информации издания, на одной из страниц, посвященных артистке, было опубликовано, мягко говоря, не самое удачное фото звезды сериала «Каменских». На снимке Яковлева позирует в естественном виде, то есть без макияжа и аккуратной прически, демонстрируя глубокие морщины и потерявшую тонус кожу лица.

В Сети обсуждают внешность 58-летней звезды отечественного кинематографа. Одно из предположений фанатов заключается в том, что на состоянии лица Яковлевой отразился тяжелый грим для съемок в фильме «Последний богатырь».

Напомним, известная актриса театра и кино сыграла в фильме «Последний богатырь» Бабу Ягу. Часть съемок проходила в Карелии. Наш край очень понравился актрисе.

«Мы снимали в Карелии, на Урале и в Сочи. Это безумно красивые места. Например, Карелия – это острова в воде, поросшие удивительными деревьями. Мох везде фантастический. Такая красота у нас в стране»,

– поделилась Елена Алексеевна.

58-летняя актриса активно снимается в кино и постоянно гастролирует. По словам артистки, от творческого процесса она осталась в полном восторге.

«Последний богатырь» вышел на экраны российских кинотеатров 26 октября 2017 года. Согласно информации пресс-службы Disney, он поставил кассовый рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю российского кинопроката, заработав более 1,7 миллиарда рублей.

Главные роли в продолжении «Последнего богатыря» исполнят Виктор Хориняк, Елена Яковлева и Тимофей Трибунцев. Елена Яковлева сыграет Бабу-ягу. Режиссером картины стал Дмитрий Дьяченко.