Известная российская телеведущая Елена Летучая будет вести новое шоу на канале СТС, сообщает сайт dni.ru.

По данным издания знаменитость объявила о начале съемок нового шоу на телеканале СТС под названием «Детки-предки». В личном микроблоге она пригласила подписчиков принять участие в проекте. Победители получат поездку в Диснейленд или крупный денежный приз.

«Мы ждем семьи из двух детей и двух взрослых, где детям строго от десяти до шестнадцати лет, а взрослым от пятидесяти и старше. Бабушки, дедушки, мамы, папы, дяди, тети, братья, сестры, дети или внуки – неважно, кем вы друг другу приходитесь, главное – чтобы вы были представителями разных поколений»,

– написала Елена Летучая.

Напомним, Елена Летучая[ получила известность, как ведущая и продюсер программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница». С октября 2018 года Елена официально стала лицом СТС и объявила о старте съемок двух проектов для телеканала.