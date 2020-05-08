Флористы рассказали о правилах этикета при выборе цветочных корзин

Цветочная корзина — это великолепный презент, который, в принципе, не нуждается в дополнительном подарке. Кроме того, такая композиция сразу выделится на фоне обычных букетов, преподнесенных виновнику торжества, и точно запомнится надолго. Все, что нужно — это выбрать идеально подходящий вариант.

Это может прозвучать неожиданно, но правила цветочного этикета позволяют дарить корзины с цветами абсолютно любому получателю: девушке, ребенку и даже мужчине. Главное — учитывать правильную форму, размер и цветовую гамму.

Молодые девушки

Корзинку для молодой девушки рекомендуется выбирать в светлых и розовых тонах. Если вас с прекрасной получательницей не связывают романтические отношение, лучше всего выбирать композиции небольшого размера. Выбирая цветы для возлюбленной лучше всего ориентироваться на ее вкусовые предпочтения, однако если вы еще не успели их изучить, отдайте предпочтение классическим вариантам: розам, эустомам, альстромериям. Найти подходящий букет в подарок для девушки вы можете тут.

Женщины

Для зрелой женщины подойдут крупные композиции ярких цветов с пышными бутонами желтого, красного и оранжевого цветов. Прекрасно будут смотреться орхидеи, хризантемы, каллы, лилии, розы и герберы. Допустимы яркие украшения в любом количестве. Считается, что чем старше женщина, тем больше должна быть корзина.

Мужчины

Мужчине выбирайте вытянутые вверх композиции на длинных стеблях или аранжировки в форме стрелы. Здесь следует избегать любых декоративных элементов (таких, как банты, ленты и украшения) а также пышной листвы. Прекрасным поводом подарить корзинку сильной половине человечества будет юбилей, годовщина свадьбы или поздравление с торжественным мероприятием. Классическими «мужскими» цветами считаются ирисы, антуриум и розы темных оттенков.

Дети

Детям этикет предписывает дарить корзинки небольшого размера. Идеально подойдут полевые цветы вроде ромашек, кустовых розочек, нежных кустовых хризантем, светлых гербер, тюльпанов и нарциссов. Помните, что подарок должен легко помещаться в детскую ручку и был достаточно легким, чтобы ребенку было удобно носить его за собой. Чтобы композиция произвела яркое впечатление, флористы часто добавляют к детским корзинкам мягкие игрушки или сладости.

Безусловно, правила этикета обязательно пригодятся при выборе официального или делового подарка, и станут полезны в случае, когда вы недостаточно хорошо знаете вкусы получателя или не уверены в выборе. Однако, выбирая подарок для близкого, мы рекомендуем отталкиваться от его любимых цветов и оттенков — ведь они обязательно оценят композицию, выбранную любимым человеком.

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