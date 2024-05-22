Финский премьер назвал условие для открытия границы с Россией

Финский премьер-министр Петтери Орпо назвал условие, которое необходимо для открытия границы с Россией. Он заявил, что российская сторона для этого должна «вернуться к нормальной работе», передает Yle.fi.

- Российские пограничники должны вернуться к обычной практике, когда людей без въездных документов к границе не пускают,

- объяснил премьер-министр на пресс-конференции 22 мая.

По словам Орпо, пограничное движение может возобновиться, если по обе стороны станут придерживаться существовавших до ситуации с беженцами правил. // фото: unsplash.com