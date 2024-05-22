22 мая 2024, 16:28
Финский премьер назвал условие для открытия границы с Россией
Российско-финскую границу откроют, если пограничники РФ «вернутся к обычной практике»
Финский премьер-министр Петтери Орпо назвал условие, которое необходимо для открытия границы с Россией. Он заявил, что российская сторона для этого должна «вернуться к нормальной работе», передает Yle.fi.
- Российские пограничники должны вернуться к обычной практике, когда людей без въездных документов к границе не пускают,
- объяснил премьер-министр на пресс-конференции 22 мая.
По словам Орпо, пограничное движение может возобновиться, если по обе стороны станут придерживаться существовавших до ситуации с беженцами правил. // фото: unsplash.com