Финский концерн Rapala сократил производство в Карелии

Сокращено производство на расположенном в поселке Хелюля Сортавальского района предприятии «Раптек». Решение принял учредитель – финская компания Rapala, передает РБК.

Завод в данный момент не принимает новых сотрудников и функционирует в одну смену. При этом пока новых сокращений на предприятии нет, заявил мэр Сортавалы Сергей Крупин.

О планах финского концерна по производству приманок свернуть свою деятельность в России стало известно еще в прошлом году. Финны решили перенести часть бизнеса в Эстонию, а другую сконцентрировать у себя в стране.

На предприятии в Сортавальском районе в прошлом году работало порядка 100 человек. Это жители поселков Хелюля, Импилахти, Вяртсиля, Ляскеля и города Сортавалы. Компания изготавливала миллионы полуфабрикатов воблеров в год. // фото: freepik.com