Стало известно, газифицируют ли Кемский район

Вопрос о газификации Кемского района подняли жители в связи с онлайн-совещанием. Его проводил глава Карелии Артур Парфенчиков, на странице губернатора в соцсети появилось множество обращений.

Люди интересовались, будут ли газифицировать их район.

- Почему кемские котельные плохо отапливают жилой фонд, многочисленные жалобы от жителей?

– написали они.

Под этим вопросом появился ответ сотрудников Минстроя Карелии. Он явно не порадовал людей, но чиновники сообщили, что газификация кемского района трубопроводным газом не предусмотрена.

- Все котельные ГУПа работают в соответствии с графиками,

- заявили в ведомстве.

Правда, сам Артур Парфенчиков заронил крупицу надежды.

- Надеемся, что будет принято в ближайшее время решение о строительстве магистрального газопровода на Мурманск. Тогда и Кемь попадет под газификацию, - отметил он. // фото: freepik.com