Финские предприниматели скучают по русским туристам

Обычно машины с российскими номерами выстраиваются плотными рядами, а местные предприниматели привыкли рассчитывать на российских клиентов, пишет финское издание Yle.



Благодаря русским на улицах города кипела жизнь.

Музыкант и художник Эрна Лорех-Репонен (Erna Lorech-Reponen) родом из Москвы, но давно живет в Лаппеэнранте. Она считает, что без русских туристов город стал скучнее. Поэтому она радуется всякий раз, когда видит машину из России, хотя в последнее время это редкость.

Когда туристов еще было хоть отбавляй, Лорех-Репонен было приятно слышать, как финны изо всех сил старались объясниться с гостями по-русски, хотя знают лишь отдельные слова.

Многие россияне, живущие в Финляндии, из-за закрытых границ затосковали по дому. Некоторые давно не виделись с родными и близкими.

«Спасаемся телефонными звонками и любовью, стараемся не терять оптимизма»,

— говорит Эрна Лорех-Репонен.

Закрытие границы между Финляндией и Россией больно ударило по предпринимателям Южной Карелии. Сильнее всех пострадали продуктовые компании, специализированные магазины, рестораны, кафе и отели.

Генеральный директор Союза предпринимателей Южной Карелии Ями Холтари (Jami Holtari) сообщает, что предприниматели обеспокоены. Но сдаваться никто не собирается.

«Мы здесь, в приграничных районах, привыкли, что ситуация быстро меняется, и тогда приходится искать решения, но шок — это все равно шок, как ни крути»,

— говорит Холтари.

По его словам, многие предприниматели получили разного рода поддержку. Например, муниципалитеты и города снизили арендную плату. «На деле эта поддержка — как мертвому припарки», — добавляет Холтари.

Реальность такова, что предпринимателям самим приходится решать свои проблемы, чтобы сводить концы с концами и оставаться на плаву.

Арье Юля-Оутинен (Arja Ylä-Outinen), владелице кафе в районе старой крепости, пришлось хорошенько пораскинуть мозгами, чтобы найти выход на время эпидемии. Весной царил такой хаос, что она даже не запомнила свой ход мыслей. Когда ей пришлось закрыть кафе, она стала печь хлеб на заказ и выпечку к кофе на вынос. Так ей удалось сохранить штат сотрудников в целости и сохранности.

Юля-Отинен тоже получила поддержку от государства — ей снизили арендную плату. По-своему это помогло.

Обычно значительную часть посетителей ее заведения составляют русские. Они — спасение в мертвый сезон после Рождества и Нового года. Но в этом году отмечать январские праздники в Финляндии россияне не смогут.

Арья Юля-Оутинен говорит, что прямо сейчас даже не знает, как строить планы на будущее. Все меняется так быстро, что невозможно предсказать, что случится через какую-то неделю.

«Без запасного варианта — никуда. А лучше иметь и еще один, если первый не сработает»,

— говорит Арья Юля-Оутинен.

Иногда кажется, что информации слишком много, причем она поступает из самых разных источников. Чтобы справиться со всеми трудностями пандемии, Арья Юля-Оутинен рассчитывает на помощь семьи и сотрудников.

«Мы лучшие. Несмотря на неурядицы, мы не вешаем нос»,

— заключает она.

Фото с сайта svenska.yle.fi