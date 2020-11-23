Неделя карельского языка стартовала в Финляндии

В Суоми стартовала неделя карельского языка, которую проводят активисты. 27 ноября в Финляндии отметят День карельского языка, сообщает Yle.

«Наша акция объединяет карелов по обе стороны границы. Это очень радует. Мы хотим слышать друг друга, знать, чем мы живем, каким видим будущее своего языка - независимо от границ. Особенно это актуально сейчас в период пандемии, когда нет возможности встретиться воочию»,

- говорит организатор летних языковых курсов карельского Ольга Карлова.

В рамках акции в Интернете будут публиковать рассказы, сочинения и статьи, посвященные значению карельского языка в жизни людей.

Организаторы недели карельского языка надеются, что акция станет еще одним шагом по спасению языка. Благодаря их усилиям, в 2009 году карельский язык был включен Финляндией в Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств, Yle выпускает новости на карельском языке.

На карельском языке говорят в Финляндии и России около 70 тысяч человек. (фото yle.fi)