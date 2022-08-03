Финская таможня изымает у россиян дроны и навигационные устройства

Финские таможенники изымают у выезжающих из республики россиян дроны, беспилотники с сонарами и навигационные устройства. По их мнению, они являются товарами «двойного назначения». Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя финской таможни Микко Гренберга, во время усиленного контроля, введенного после снятия РФ ограничений на пересечение границы, у некоторых туристов обнаружили товары, которые могут способствовать укреплению промышленного и военного потенциала РФ, например средства навигации.

Так, с 22 по 26 июля финская таможенная служба провела около 2,5 тыс. проверок. Из них примерно в 100 случаях «были выявлены нарушения санкционного режима». Фото: unsplash.