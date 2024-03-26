Финская полиция безопасности назвала главную угрозу для страны

Финская полиция безопасности заявила в ежегодном отчете, что главная угроза для страны – это Россия. Документ 26 марта опубликовали на портале организации.

В Хельсинки полагают, что Финляндию власти РФ считают недружественным государством и объектом для шпионажа.

Также в отчете отмечено, что «российские операции влияния на Финляндию» предпринимаются с целью повлиять на характер членства ее в НАТО. Но конкретные цели и методы таких действий России в отчете не уточнили.

При этом живущих в Финляндии русскоязычных финны не считают опасными. Ведь они не формируют единое сообщество и не организуются в какое-то влиятельное движение в Финляндии. // фото: unsplash.com