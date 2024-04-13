Финны вводят новые ограничения на границе с Россией

Новые ограничения на границе с Россией вступят в силу с 15 апреля. Финны решили закрыть водные пути. Об этом сегодня сообщается в телеграм-канале федеральной таможенной службы России.

В частности, для прогулочных судов будет приостановлено движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа. На неопределнный срок закроют и морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.

Ранее финны продлили закрытие сухопутных пунктов пропуска на российско-финляндской границе (Иматра, Куусамо, Ниирала, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиус) до особого распоряжения. // фото freepik.com/ natanaelgintin